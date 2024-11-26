DM: Тайская полиция нашла в лесном монастыре 12 мумий для магических обрядов

Полиция нашла 12 мумифицированных тел в лесном лагере в Таиланде. Вероятно, они использовались в ритуалах чёрной магии, сообщает Daily Mail.

Причиной для начала расследования стали жалобы местных жителей, которые сообщили, что адепты местного культа собираются в лесном монастыре Сири Чан и медитируют у человеческих останков. Прибывшие для осмотра лагеря правоохранители нашли на территории 17 могил, внутри которых находились 12 тел, от восьми из них остались только скелеты, четыре ещё разлагались. В захоронениях были и детские кости, сказано в материале.

Некоторые из останков культисты обложили банановыми листьями и усыпали солью, надеясь сохранить их таким образом подольше. «Чёрные маги» секты заявили, будто мумии наделяют их сверхъестественной силой, в частности ясновидением. А одна из адептов по имени Мэйя Майя сказала, что посвящённый должен промедитировать шесть часов в другом месте и совершить ряд магических практик, чтобы ему позволили приблизиться к сакральным костям.

При обыске в лагере полицейские нашли документы, подтверждающие, что все останки культу пожертвовали родственники усопших. Сейчас территория монастыря оцеплена.

Глава культа Пхра Аджарн Сайфон сообщил, что у их организации открыты 69 филиалов по всей стране. В прошлом он уже давал интервью прессе, где рассказывал что может меняться душами с другими людьми или зайти к крокодилам и уцелеть, а в монастыре Сири Чан можно научиться уникальным вещам, о которых больше нигде не поведают.