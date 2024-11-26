«Есть все инструменты»: В ГД напомнили Белому дому о готовности Москвы ответить на удары по РФ

Те заявления, которые сегодня идут от уходящей администрации Демократической партии, они, конечно, не только пугают американцев, они пугают весь мир. Наш президент Владимир Путин уже абсолютно убеждён, что сейчас с Россией воюет весь блок НАТО. Это подтверждают предоставленные и наведённые на российские объекты ракеты. Поэтому, конечно, лидер сказал, что однозначно будет симметричный ответ.