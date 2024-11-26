«Есть все инструменты»: В ГД напомнили Белому дому о готовности Москвы ответить на удары по РФ
Депутат Свинцов пригрозил США разрушительными последствиями в ответ на удары по РФ
Россия обязательно будет реагировать на удары, которые производятся по стране. На данный момент Запад продолжает наращивать эскалацию — и РФ произведёт «разрушительный для стран НАТО ответ», заявил Life.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов.
Те заявления, которые сегодня идут от уходящей администрации Демократической партии, они, конечно, не только пугают американцев, они пугают весь мир. Наш президент Владимир Путин уже абсолютно убеждён, что сейчас с Россией воюет весь блок НАТО. Это подтверждают предоставленные и наведённые на российские объекты ракеты. Поэтому, конечно, лидер сказал, что однозначно будет симметричный ответ.
По словам политика, ядерное оружие, которое будет передано Киеву, в любом случае применяется военными НАТО. Всё потому, что у Украины сейчас «нет ни средств доставки, ни средств наведения, у них нет ничего своего». Именно поэтому Россия планирует нанести достаточно разрушительный ответ.
У президента есть все инструменты для ограниченного ответа, но всё в руках нашего Верховного главнокомандующего. Как он посчитает нужным ответить, так он и ответит. Администрация Демократической партии в лице марионетки Байдена, конечно, абсолютно неадекватно себя ведёт и, понимая, что осталось буквально уже меньше двух месяцев, может пойти на такую эскалацию.
Сам депутат выразил надежду, что решение Запада затормозят или забюррократят. В таком случае Байдену могут вынести импичмент и просто отстранить «либо по состоянию здоровья, либо по какому-то иному основанию».
Напомним, что ранее США решили обвинить действующего президента Джо Байдена в госизмене. Лидер штатов может передать Украине ядерное оружие из-за своего ухода. Данная идея станет абсолютно безумной. Есть предположения, что глава Америки планирует развязать ядерную войну и использовать это как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу.
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