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26 ноября, 11:40

В Татарстане вынесли приговор автоледи, насмерть сбившей трёх мальчиков

Mash Iptash: Три года колонии дали автоледи, сбившей подростков под Мензелинском

Зиля Хуcаенова в зале суда. Обложка © Telegram / Mash Iptash

Зиля Хуcаенова в зале суда. Обложка © Telegram / Mash Iptash

К трём годам колонии-поселения приговорили 36-летнюю Зилю Хуcаенову, которая насмерть трёх мальчиков под Мензелинском. Об этом сообщил Mash Iptash.

Следствие уточнило, что женщина на Toyota не справилась с управлением и вылетела на обочину, где шли пятеро подростков. На месте происшествия погибли трое из них, в возрасте 12, 13 и 17 лет. Оказалось, что двое из погибших были её двоюродными братьями. Хусаенова получила наказание в виде трех лет лишения свободы и запрет на деятельность, связанную с вождением транспортных средств.

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Напомним, что трагедия произошла под Мензелинском между сёлами Верхний и Подгорный Такермен поздно вечером 28 апреля. Life.ru публиковал кадры с места происшествия.

Александра Мышляева
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