В Татарстане вынесли приговор автоледи, насмерть сбившей трёх мальчиков

Следствие уточнило, что женщина на Toyota не справилась с управлением и вылетела на обочину, где шли пятеро подростков. На месте происшествия погибли трое из них, в возрасте 12, 13 и 17 лет. Оказалось, что двое из погибших были её двоюродными братьями. Хусаенова получила наказание в виде трех лет лишения свободы и запрет на деятельность, связанную с вождением транспортных средств.