Синоптик Леус объяснил, чем был вызван необычный рассвет в Москве

Жители Москвы 26 ноября могли наблюдать необычный рассвет, окрашенный в ярко-красные оттенки. Это природное явление обусловлено рассеиванием солнечного света в атмосфере Земли, а также наличием в воздухе частиц, которые усиливают цвет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как объяснил эксперт, при низком положении Солнца над горизонтом свет проходит через более толстый слой атмосферы, прежде чем достигнуть наблюдателя. Лучи сталкиваются с большими объёмами оболочки Земли, что приводит к их рассеиванию и усилению определённых цветов.

Свет состоит из разных цветов, каждый из которых имеет свою длину волны. Синий рассеивается в атмосфере сильнее, чем красный или желтый. Поэтому, когда Солнце находится низко, его свет становится более тёплым, потому что холодные оттенки теряются.

«Наиболее ярко этот эффект проявляется при наличии в воздухе взвешенных частиц, таких как кристаллы льда на облаках, пыль или дым», — подчеркнул эксперт в телеграм-канале. В такой ситуации атмосфера пропускает свет с длиной волны от 590 до 780 нанометров, что соответствует оранжевым и красным оттенкам. Остальные цвета, включая синий и фиолетовый, рассеивается или поглощается, что делает рассвет особенно ярким и насыщенным.

Когда Солнце поднимается выше горизонта, свет проходит через меньший слой атмосферы, и эффект рассвета с красными оттенками исчезает. Лучи становятся более прямыми и приобретают белый оттенок.

Такие красочные рассветы — не редкость в осенне-зимний период, когда температура на поверхности Земли понижается, а в атмосфере часто присутствуют частицы льда. Эти явления могут создавать красочные и эффектные пейзажи для городских жителей.