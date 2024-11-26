Нарышкин назвал Украину несостоявшимся государством из-за «щупалец Запада»
Украина стала ярким примером того, как США используют страну в качестве антироссийского «тарана». Обещая некую евроинтеграцию, американские власти полностью дестабилизировали и раскололи Незалежную. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин во время выступления на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ.
«Везде, куда протянул свои щупальца Запад, мы видим раскол и дестабилизацию. Самый яркий пример — Украина. Соблазнившись так называемой евроинтеграцией, она превратилась в главный антироссийский «таран» США», — пояснил он.
Нарышкин уверен, что сегодня Украина представляет собой «несостоявшееся государство», которое больше не может обеспечивать собственное существование, свою экономическую и политическую устойчивость. По его словам, по украинскому пути сейчас движется и Молдавия.
Ранее исполняющий обязанности замгенсека НАТО Борис Руге заявил, что члены НАТО до сих пор не пришли к единой позиции по поводу приглашения Украины в альянс. По его словам, все 32 государства не смогли единогласно сказать, нужна ли Незалежная в союзе.
ТАСС / Сергей Булкин