Нарышкин назвал Украину несостоявшимся государством из-за «щупалец Запада»

Украина стала ярким примером того, как США используют страну в качестве антироссийского «тарана». Обещая некую евроинтеграцию, американские власти полностью дестабилизировали и раскололи Незалежную. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин во время выступления на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ.

«Везде, куда протянул свои щупальца Запад, мы видим раскол и дестабилизацию. Самый яркий пример — Украина. Соблазнившись так называемой евроинтеграцией, она превратилась в главный антироссийский «таран» США», — пояснил он.

Нарышкин уверен, что сегодня Украина представляет собой «несостоявшееся государство», которое больше не может обеспечивать собственное существование, свою экономическую и политическую устойчивость. По его словам, по украинскому пути сейчас движется и Молдавия.