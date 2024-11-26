В Киеве мужчина вызвал полицейских на квартиру и пытался подорвать их растяжкой с гранатой

На Украине задержали мужчину, который решил подорвать сотрудников правоохранительных органов. Они приехали на помощь его сожительнице. В квартире обвиняемый установил взрывную «растяжку» и вызвал полицию, сообщается в Офисе генерального прокурора (ОГП) и Службе безопасности Украины (СБУ).

Сотрудники полиции Украины приехали на помощь женщине и чуть не погибли от взрыва. Обложка © Национальная полиция Украины

43-летний житель Киева установил в съёмной квартире взрывное устройство у входной двери. Растяжка с гранатой Ф-1 должна была сдетонировать, когда в квартиру придут полицейские. Также мужчина установил в комнате камеры.

Последствия взрыва в съёмной квартире в Киеве. Обложка © Telegram / Офис генерального прокурора Украины

В банде с ним оказалась неизвестная женщина. Она позвонила в полицию и сообщила о домашнем насилии. Сотрудники приехали на вызов и сами открыли дверь в квартиру, что спровоцировало взрыв. Полицейские успели выбежать, никто не пострадал.

Мужчину сразу же задержали по подозрению в теракте. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.