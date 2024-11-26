Wildberries анонсировал запуск продажи услуг

Объединённая компания Wildberries и Russ начинает продажу услуг на своей платформе, предоставляя пользователям возможность приобретать пакетные предложения от партнёров. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На платформе уже появился первый набор услуг — «Помощь на дороге», включающий в себя юридические консультации, техническую помощь и эвакуацию автомобиля. Уточняется, что в будущем планируется расширение ассортимента услуг. Будут запущены дополнительные пакеты, которые помогут в различных жизненных ситуациях, в том числе в таких областях, как здоровый образ жизни, уход за питомцами и стиль.

«В будущем узнавать о новых пакетах услуг будет ещё проще — платформа предложит подходящий пакет при просмотре определённой категории товаров. Например, если вы просматриваете зоотовары, то увидите контекстное предложение пакета услуг «Забота о питомце», — говорится в сообщении пресс-службы.