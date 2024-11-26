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26 ноября, 12:24

Wildberries анонсировал запуск продажи услуг

Объединённая компания Wildberries и Russ начинает продажу услуг на своей платформе, предоставляя пользователям возможность приобретать пакетные предложения от партнёров. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На платформе уже появился первый набор услуг — «Помощь на дороге», включающий в себя юридические консультации, техническую помощь и эвакуацию автомобиля. Уточняется, что в будущем планируется расширение ассортимента услуг. Будут запущены дополнительные пакеты, которые помогут в различных жизненных ситуациях, в том числе в таких областях, как здоровый образ жизни, уход за питомцами и стиль.

«В будущем узнавать о новых пакетах услуг будет ещё проще — платформа предложит подходящий пакет при просмотре определённой категории товаров. Например, если вы просматриваете зоотовары, то увидите контекстное предложение пакета услуг «Забота о питомце», — говорится в сообщении пресс-службы.

Wildberries откроет ещё один масштабный бизнес по всей России
Wildberries откроет ещё один масштабный бизнес по всей России

Ранее Life.ru сообщал, что россияне теперь могут купить на Wildberries люксовые автомобили BMW. На сайте онлайн-магазина уже доступна модель X3 30i xDrive в белом и чёрном цветах по цене 9,7 миллиона рублей. Машину можно доставить в любой район Москвы, получив весь комплект необходимых документов.

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Shutterstock / FOTODOM / Mitriakova Valeriia

Александра Мышляева
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