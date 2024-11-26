В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества при рефинансировании кредитов

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов сообщил, что на рынке финансовых услуг активизировались мошенники. По его словам, недобросовестные компании-посредники обещают выгодные условия рефинансирования кредита, но в итоге пропадают вместе с предоплатой или предлагают невыгодные схемы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мошенники обещают помочь с кредитами и путают сложными расчётами, за которыми на самом деле скрываются невыгодные условия. Хотя ежемесячные платежи действительно могут уменьшиться, итоговая сумма переплаты нередко вырастает из-за продления срока кредитования. Так чаще всего случается, если разница между текущей ставкой и новой составляет менее 2-х процентных пунктов.

Также опасно объединять разные виды кредитов, например, автокредит и ипотеку, в один залоговый — вы не сможете управлять платежами как раньше. «После объединения возникает риск потерять жильё или автомобиль даже при относительно небольших финансовых затруднениях», — предупреждает депутат.

Банки часто отказываются объединять кредиты, если у заёмщика были просрочки платежей или до окончания срока остаётся совсем немного времени. Также рефинансирование может оказаться невыгодным из-за дополнительных затрат на оформление документов, а также штрафов за досрочное погашение текущих кредитов.

А ещё придётся сообщать о своём решении всем кредиторам, а также собирать справки об отсутствии задолженностей, которые остаются актуальными лишь некоторое время. К тому же, некоторые банки нужно предупреждать за месяц до того, как вы решили досрочно погасить долг. Это может быть проблематично, особенно если до окончания кредита осталось мало времени.

Прежде чем делать объединение, важно внимательно просчитать все расходы. Если большая часть срока существующих кредитов уже истекла, комиссии и затраты на работу с документами могут превысить потенциальную экономию. В таких случаях депутат Гаврилов советует продолжить выплачивать кредиты по отдельности.