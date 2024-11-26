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26 ноября, 11:48

Иностранный бизнес не убоялся санкций и остался в Подмосковье

Воробьёв: Большинство из 200 иностранных компаний сохранили работу в Подмосковье

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о конкурентном преимуществе региона для бизнес-индустрии. Несмотря на санкции и другие сложности, в Московской области продолжает работать большинство из 200 иностранных компаний. Они показывают хорошие результаты и имеют высокую доходность, сообщил губернатор на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».

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«Традиционно у нас был очень высокий потенциал. И в советское время Московская область имела три Ордена Ленина: два из них — за передовое сельское хозяйство. Технологичность, наши инновации всегда служили таким джокером, конкурентным преимуществом. И люди, работающие в наших городах, наукоградах, безусловно, дают высокий результат», — приводит слова Воробьёва 360.ru.

Он добавил, что в Подмосковье ярко представлена космическая и оборонная промышленность. В 2024 году большинство компаний продолжает наращивать производство микроэлектроники и различной компонентной базы. Программы, которые направлены на импортозамещение, поддерживаются со ставкой 5-9%.

Ранее Life.ru писал, что Запад стремится понять, как Россия справляется с жёсткими ограничениями. Власти недружественных стран удивлены российской экономике, которая продемонстрировала мощь в условиях «неслыханных, небывалых санкций».

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360.ru

Алёна Зиновьева
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