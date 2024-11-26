Названо популярное русское блюдо, которое помогает предотвращать опухоли

Щи могут стать настоящим защитником от заболеваний, в том числе и от опухолей, благодаря капусте. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина. В интервью с NEWS.ru специалист пояснила, что щи — это не только любимое блюдо многих поколений, но и важный источник питательных веществ, которые необходимы организму для нормального функционирования.

По словам врача, это идеальный суп, который обеспечивает организм необходимыми макро- и микроэлементами. Капуста, как основная составляющая блюда, богата витаминами и минералами. Например, она является отличным источником витамина С, который помогает укреплять стенки сосудов.

Кроме того, капуста содержит витамин К, необходимый для нормализации плотности костной ткани, а также витамин А, который благоприятно влияет на зрение. Важно отметить и антиоксидантные свойства овоща, которые помогают в борьбе с раковыми клетками.

Щи полезны не только благодаря капусте, но и за счёт разнообразия других ингредиентов. В них часто добавляют мясо — это хороший источник белка. Этот элемент помогает строить новые клетки, а также является основой для синтеза гормонов и ферментов, необходимых для нормальной работы иммунной системы.

Морковь, лук и картофель также полезны в супе. Морковь содержит значительное количество витамина А, который поддерживает здоровье глаз и кожи. Лук известен своими фитонцидными свойствами — он помогает бороться с вирусами и инфекциями, что особенно важно в холодное время года.

Что касается картофеля, то он может повысить калорийность блюда. Это стоит учитывать тем, кто следит за своим весом или имеет диабет II типа. Калошина рекомендовала выбирать менее крахмалистые сорта и вымачивать их в воде перед приготовлением.

Однако врач Калошина предупредила, что овощи, входящие в состав щей, не следует обжаривать слишком долго. Оптимальная продолжительность жарки не должна превышать трех минут. Это поможет сохранить все их полезные свойства.