В День холодца диетолог «реабилитировала» это блюдо, которое или обожают, или ненавидят

7 ноября отмечается в том числе День холодца. Это блюдо не оставляет равнодушным никого — его либо ненавидят, либо обожают. Кстати, холодец может быть даже полезен для здоровья. В чём заключается эта польза, Life.ru рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Холодец — это не только вкусное и питательное блюдо, но и источник полезных веществ, которые могут поддерживать здоровье суставов, улучшать пищеварение и укреплять иммунитет. Холодец может быть частью правильного питания, но употреблять его нужно в умеренных количествах (100–150 граммов несколько раз в неделю) и сочетая с другими полезными продуктами. Марият Мухина Врач-диетолог

Холодец поможет укрепить суставы

Холодец готовится на основе бульона из мяса, которое обычно содержит много соединительной ткани. Эта ткань в процессе длительной варки выделяет коллаген — белок, который важен для здоровья суставов, кожи, волос и ногтей. Коллаген помогает поддерживать эластичность кожи и может способствовать улучшению состояния суставов и связок, отмечает Мухина. Также вещества глюкозамин и хондроитин могут способствовать уменьшению симптомов остеоартрита и обеспечивать защиту хрящевой ткани. А употребление белка в правильных количествах помогает восстанавливать ткани и поддерживать мышечную массу.

Холодец поможет иммунной системе

Это блюдо часто содержит овощи и специи, которые также способствуют укреплению иммунной системы. Например, добавление чеснока, лука, перца и зелени может повысить защитные функции организма благодаря содержанию антиоксидантов и витаминов.

Холодец поможет пищеварению

Бульон, используемый для приготовления холодца, содержит желатин, который может улучшить пищеварение, удерживая воду в кишечнике и способствуя нормализации стула. Желатин также участвует в укреплении слизистой оболочки желудка и кишечника, объясняет диетолог.

Холодец помогает насытиться

Блюдо является довольно сытным, что может помочь контролировать аппетит и снизить чувство голода. Это делает холодец хорошим вариантом для тех, кто следит за весом и хочет избежать перекусов между основными приёмами пищи.

Холодец возвращает нас к традициям

Холодец — национальное блюдо, которое может укрепить семейные связи. Приготовление и употребление холодца может стать частью традиционных праздников, что сделает его не только гастрономическим, но и социальным опытом.

Холодец легко готовить и хранить

Он может храниться в холодильнике до нескольких дней и служит отличной альтернативой для быстрого перекуса. Быстро разогретый холодец также может стать отличным вариантом для лёгкого ужина.

Однако, как и с любым другим продуктом, Мухина советует соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма. Несмотря на множество полезных свойств, холодец может иметь и некоторые негативные аспекты, которые следует учитывать. Предпочтение стоит отдавать вариантам с низким содержанием жира и соли, а также следить за размером порций. Если у вас есть специфические проблемы со здоровьем, всегда лучше проконсультироваться с врачом или диетологом перед добавлением блюда в свой рацион.

Холодец может быть включён и в режим правильного питания, однако его употребление должно быть умеренным и сбалансированным, а готовить его лучше из нежирных сортов мяса — курицы или индейки.