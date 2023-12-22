Врач объяснила, почему стоит полюбить холодец Врач Мельникова: Холодец поможет укрепить кости и улучшить состояние кожи 22 декабря, 09:47 Холодец поможет укрепить кости и улучшить состояние кожи. Обложка © Shutterstock

Приближается Новый год, и все мы ждём чудес и волшебства, однако слишком масштабные застолья могут омрачить этот праздник. Часто желудок не может справиться с большим объёмом жирного, жареного, копчёного в праздничном меню. Какие полезные блюда помогут и сберечь желудок, и разнообразить новогодний стол, Лайфу рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

Холодец и заливное. Оба блюда являются источником коллагена, который нормализует процессы пищеварения, укрепляет кости и суставы, улучшает состояние кожи, волос, ногтей, укрепляют иммунную систему.

Запечённая в духовке рыба: кета, горбуша, треска, скумбрия, лосось. Рыба этих сортов богата омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые являются главным врагом воспаления в желудке, участвуют в образовании энергии, благоприятно влияют на память, предотвращают развитие сахарного диабета, защищают от ракового перерождения органы желудочно-кишечного тракта, молочные железы, предстательную железу.

Алкоголь повышает риск развития гастрита. Более того, он может быть его основной и даже единственной причиной. Крепкие алкогольные напитки от 25 градусов и выше вызывают химическое раздражение желудка, нарушают циркуляцию крови в слизистой оболочке. Кроме того, употребление шампанского и пива приводит к образованию большого количества углекислого газа, который растягивает стенки желудка и повышает выработку соляной кислоты Евгения Мельникова Врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники"

Фруктово-ягодные соки и смузи. Врач "СМ-Клиники" советует заменить ими алкогольные напитки. Соки и смузи являются источником антиоксидантов, нейтрализуют воспалительные клетки в желудке, замедляют процессы старения, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Мельникова напомнила, что Новый год является серьёзным испытанием для ЖКТ, поэтому нужно контролировать себя, не переедать, не злоупотреблять алкоголем, ведь праздники пролетят незаметно, а решить проблемы с пищеварением будет не так просто и быстро.

А ранее врач предупредила, что за десять дней беспрерывных новогодних застолий вы можете постареть на годы. Затянувшееся новогоднее обжорство может негативно сказаться как на ваших внутренних органах, так и на внешнем виде. А ещё неизбежно пострадает иммунитет.

Авторы Андрей Горяничев