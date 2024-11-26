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26 ноября, 13:14

«Разве не так?» В Анкаре заявили, что антироссийские санкции вредят Турции больше, чем РФ

Турция и Штаты ведут переговоры о разрешении платить за закупки газа из России

Санкции, которые Вашингтон ввёл в отношении Газпромбанка, пагубно сказались на Турции. МИД страны проводит переговоры с американской стороной для разрешения ситуации с оплатой за поставляемый из РФ природный газ, которая сейчас невозможна. Об этом заявил турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар.

«Конечно, решение о санкциях повлияет на Турцию. Мы не можем платить, если мы не можем платить, то мы не можем покупать газ»,цитирует чиновника телеканал NTV.

Министр сообщил, что турецкое дипломатическое ведомство продолжает переговоры с американской стороной по вопросу расчётов с Россией за природный газ, который так необходим промышленности республики. Он напомнил, что в прошлом году объектом очередных экономических санкций Запада стал Иран, но для природного газа из этого государства было сделано исключение. Теперь в Анкаре рассчитывают, что аналогичный шаг будет предпринят и в отношении газовых поставок из РФ.

Также Байрактар обратил внимание на тот факт, что в прошлом санкции Запада не касались энергетики и продовольственной сферы. Теперь же в Анкаре не понимают действий администрации пока ещё действующего президента США Джо Байдена. Турецкий министр подчеркнул, что эмбарго вряд ли удастся снять быстро, а если для Турции не будет сделано исключение из санкций, то объектом этих запретов станет она, а не Россия.

«Если для Турции не будет сделано исключение, то целью будет Турция, а не Россия. Разве не так?» — поинтересовался Байрактар.

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Напомним, 21 ноября Минфин США расширил перечень антироссийских санкций, к настоящему моменту включающий десятки граждан и организаций. В этот раз список пополнили первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин и другие высокоранговые функционеры Банка России. В список подсанкционных юридических лиц попали Газпромбанк, БКС-банк, Братский народный банк, Энерготрансбанк, «Кремлёвский», «Итуруп», «Синара», «Центрокредит» и прочие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Юрий Лысенко
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