«Разве не так?» В Анкаре заявили, что антироссийские санкции вредят Турции больше, чем РФ

Санкции, которые Вашингтон ввёл в отношении Газпромбанка, пагубно сказались на Турции. МИД страны проводит переговоры с американской стороной для разрешения ситуации с оплатой за поставляемый из РФ природный газ, которая сейчас невозможна. Об этом заявил турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар.

«Конечно, решение о санкциях повлияет на Турцию. Мы не можем платить, если мы не можем платить, то мы не можем покупать газ», — цитирует чиновника телеканал NTV.

Министр сообщил, что турецкое дипломатическое ведомство продолжает переговоры с американской стороной по вопросу расчётов с Россией за природный газ, который так необходим промышленности республики. Он напомнил, что в прошлом году объектом очередных экономических санкций Запада стал Иран, но для природного газа из этого государства было сделано исключение. Теперь в Анкаре рассчитывают, что аналогичный шаг будет предпринят и в отношении газовых поставок из РФ.

Также Байрактар обратил внимание на тот факт, что в прошлом санкции Запада не касались энергетики и продовольственной сферы. Теперь же в Анкаре не понимают действий администрации пока ещё действующего президента США Джо Байдена. Турецкий министр подчеркнул, что эмбарго вряд ли удастся снять быстро, а если для Турции не будет сделано исключение из санкций, то объектом этих запретов станет она, а не Россия.

«Если для Турции не будет сделано исключение, то целью будет Турция, а не Россия. Разве не так?» — поинтересовался Байрактар.