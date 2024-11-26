Губернатор Приморья Олег Кожемяко опроверг слухи о скорой отставке

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, комментируя слухи о своем возможном уходе с поста главы региона на новую должность, призвал не верить слухам и подчеркнул, что у него в крае ещё много работы.

«Не стоит верить глупостям», — заявил он в ответ на вопрос о своих планах на будущее в рамках программы «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» на местном телевидении.

С 2018 года Олег Кожемяко занимает пост губернатора Приморского края. Он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора 26 сентября 2018 года после того, как региональный избирком отменил результаты выборов, прошедших в два тура 9 и 16 сентября. 16 декабря 2018 года, на повторных выборах, Кожемяко был избран губернатором региона в качестве самовыдвиженца, получив 61,88% голосов избирателей. На втором месте оказался депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,16% голосов. Инаугурация нового губернатора состоялась 20 декабря того же года. 10 сентября 2023 года Олег Кожемяко снова одержал победу на выборах губернатора Приморского края, набрав 72,78% голосов.