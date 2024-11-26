Миронов раскрыл уходящую в Древнюю Русь тайну смертоносного «Орешника»
Миронов: Ракету назвали «Орешник», так как его использовали на Руси как розги
Предположительно, обломки гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Фото © t.me/uniannet
В Древней Руси из орешника изготавливали розги, поэтому название новейшей российской ракеты было выгодно неспроста. Одну из тайн новейшего оружия раскрыл лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его убеждению, наличие у нашей армии такого комплекса должно остудить горячие головы на Западе.
«Если мы вспомним, то как раз орешник — наряду и с березой, и с рябиной, и с ивой — на Руси использовался как розги. И я абсолютно убеждён, что теперь, понимая, что против нашего лома у них нет приёма, а горящие головы мы готовы отхлестать этими розгами», — объяснил Миронов на заседании Госдумы.
Напомним, 21 ноября Владимир Путин выступил с заявлением об успешном тесте новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Он сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар по крупному промышленному объекту в украинском Днепропетровске, который функционирует ещё с советских времен. Путин также подчеркнул, что у России имеется достаточное количество данных ракет, которые готовы точно поражать цели в любое время.