Британские учёные: менопауза усугубляет боли при ревматоидном артрите

Недавние исследования британских учёных из Национального общества по изучению ревматоидного артрита выявили, что менопауза может значительно усиливать болевые симптомы у женщин с ревматоидным артритом. Эти данные были опубликованы в журнале Musculoskeletal Care (MSCare).

В исследовании приняли участие 779 женщин, страдающих ревматоидным артритом. Результаты показали, что 80% из них сообщили об ухудшении состояния здоровья в период менопаузы, а у 10% респонденток наблюдалось значительное усиление боли. Основной причиной обострения симптомов считается падение уровня эстрогена — женского полового гормона, который обладает противовоспалительным действием.

Ревматоидный артрит — хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует здоровые клетки суставов, вызывая воспаление, боль и скованность. Несмотря на существующие методы лечения, полного излечения от этого вида артрита пока не найдено.

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ), которая часто используется для облегчения симптомов менопаузы, не показала значительного эффекта в снижении болей при ревматоидном артрите. Из женщин, принимавших ЗГТ, только треть отметила умеренное или значительное улучшение состояния здоровья.

Интересно, что другие исследования также указывают на повышенный риск развития ревматоидного артрита у женщин с ранней менопаузой. Вероятность возникновения заболевания у них почти в три раза выше, чем у тех, у кого менопауза наступает позже.

Отдельные исследования рассматривают возможность использования лекарств для похудения, которые могут помочь в снижении болей в колене, связанных с артритом, однако эта тема требует дальнейшего изучения.