Экономист назвала сумму, необходимую для комфортной старости

Для комфортного проживания в старости россиянам нужно от 35,8 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц. Это мнение высказала доцент кафедры международных экономических отношений Президентской академии Татьяна Подольская в интервью «Газете.ru».

Согласно её словам, результаты опросов показывают, что именно такая сумма необходима для поддержания привычного уровня жизни в пенсионном возрасте. При этом в 2024 году министерство труда и социальной защиты РФ установило прожиточный минимум в 13 290 рублей. Большинство опрошенных считают эту сумму недостаточной для нормального существования.

Подольская также акцентировала внимание на том, что для комфортной жизни на пенсии важны не только регулярные пенсионные выплаты, но и дополнительные источники дохода, в частности, инвестиции. Она порекомендовала россиянам вкладываться в такие финансовые инструменты, которые могут приносить доход выше уровня инфляции. Одним из таких вариантов экономист назвала недвижимость. По её мнению, покупка жилья может стать хорошей долгосрочной стратегией, особенно с учётом роста стоимости в перспективе.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, Подольская отметила: «Чтобы приобрести даже небольшую квартиру или студию, потребуется более миллиона рублей, что является достаточно большой суммой для большинства граждан». В этом контексте она предложила рассмотреть вариант с ипотечным кредитом. В случае, если пенсионер возьмёт ипотеку и будет сдавать квартиру в аренду, доход от неё поможет погашать кредит и обеспечивать стабильный доход в старости.

Кроме того, дискуссия о пенсионных выплатах продолжила развиваться и в политической плоскости. 25 ноября 2024 года Анатолий Никитин, депутат Мособлдумы и председатель Союза пенсионеров Московской области, высказал мнение, что работающим пенсионерам необходимо повысить пенсии почти вдвое.

Он предложил установить минимальную пенсию на уровне 35 тысяч рублей и гарантировать, что её размер будет составлять не менее 40% от средней зарплаты в стране. В настоящее время средняя пенсия работающих пенсионеров составляет 19,2 тыс. рублей, а у неработающих — 23,4 тыс. рублей. По мнению Никитина, это не соответствует реальным потребностям граждан и не обеспечивает достойный уровень жизни.