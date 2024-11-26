Учёные предупредили об опасности приёма пищи после пяти часов вечера

Исследование, проведённое Открытым университетом Каталонии совместно с Колумбийским университетом, выявило серьёзные риски для здоровья. Они связаны с поздним приемом пищи. Результаты работы, опубликованной в журнале «Nutrition&Diabetes» издательства Nature, показывают, что употребление более 45% суточной нормы калорий после 17:00 приводит к нарушению уровня глюкозы в крови.

Учёные предупреждают: «Поддержание высокого уровня глюкозы долгое время может иметь последствия, включая более высокий риск прогрессирования диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, а еще усиливать хроническое воспаление и ухудшать метаболические нарушения».

Ранее основным последствием позднего ужина считался набор веса из-за неправильного выбора пищи ночью. Однако новое исследование доказывает, что даже при соблюдении общей калорийности рациона поздний приём пищи негативно влияет на обмен веществ.

Для эксперимента учёные привлекли 26 добровольцев в возрасте от 50 до 70 лет, которые страдают избыточным весом, ожирением или преддиабетом. Участников разделили на две группы: одна потребляла основную часть калорий до вечера, другая — после 17:00. У второй группы наблюдалось ухудшение показателей глюкозы.

Авторы поясняют, что биологические часы человека настроены так, что способность организма эффективно перерабатывать глюкозу снижается ближе к вечеру. Поэтому важно учитывать не только, что именно и сколько мы едим, но и когда.

На основании полученных данных учёные рекомендуют планировать приёмы пищи на первую половину дня, а легкие перекусы оставлять на вечер и ограничивать потребление углеводов и жирной пищи перед сном.