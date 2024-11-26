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26 ноября, 13:16

«Я куплю твои волосы»: Трамп предложил школьнице сделку на миллионы

Трамп предложил девочке в гольф-клубе купить её волосы за миллионы

Дональд Трамп захотел купить волосы девочки. Обложка © Х / Orbital

Дональд Трамп захотел купить волосы девочки. Обложка © Х / Orbital

Избранный на пост президента США Дональд Трамп, видимо, решил инвестировать свои богатства в детские волосы. Политик провёл выходные в гольф-клубе во Флориде, где восхитился кудряшками маленькой девочки и предложил ей за них миллионы долларов. Видео появилось в Сети.

Дональд Трамп захотел купить волосы девочки. Видео © Х / BreezyScroll

«Мне нравится эта девочка. Мне нравятся её волосы. Я хочу её волосы. Я куплю твои волосы, я заплачу тебе миллионы», — обратился к юной незнакомке Трамп.

Как пишут американские СМИ, 78-летний политик попросил девочку посидеть с ним в гольф-каре, затем о чём-то с ней пошушукался и отпустил. Очевидцы гадают, шутил ли Трамп про волосы или всерьёз предложил ребёнку сделку на миллионы. Пользователи в шутку также задаются в Сети вопросом, неужели миллиардер хочет сделать себе парик, тем более что его нынешняя шевелюра, как утверждается, — результат кропотливой работы хирургов по пересадке волос. А значит, Трамп действительно испытывает слабость к стильным и пышным причёскам.

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Татьяна Миссуми
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