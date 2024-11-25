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25 ноября, 16:18

Одна из кандидаток на должность пресс-секретаря Трампа имеет русские корни

Элизабет Пипко с президентом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko

Элизабет Пипко с президентом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko

29-летняя Элизабет Пипко, модель, дизайнер и писательница, была одной из претенденток на должность пресс-секретаря Дональда Трампа. Об этом сообщаетсообщает издание «БИЗНЕС Online».

Место в итоге досталось другой претендентке — Кэролайн Ливитт, до избрания Трампа она была пресс-секретарем его предвыборной кампании, а в первый срок Дональда работала помощником пресс-секретаря главы государства. Но Элизабет Пипко не осталась в тени, возглавив пресс-службу Национального комитета Республиканской партии.

Девушка имеет славянское происхождение: её отец — русский, а мама из белорусских евреев. Дедушка — известный художник Марк Клионский, чьи работы выставлялись в Третьяковке и Русском музее. После эмиграции в США в советские годы главной темой его творчества стала борьба с антисемитизмом.

Элизабет начала свой путь в модельной сфере и с 17 лет снималась для таких журналов, как Maxim, Sports Illustrated и Esquire. Девушка получила образование в школе при Гарвардском университете, а магистратуру защищала в Пенсильванском университете. Еврейское происхождение матери определило политические интересы Элизабет: борьба с антисемитизмом.

В 2016 году она завершает карьеру модели и фокусируется на политике. Сперва девушка была волонтёром в президентской кампании Трампа. Элизабет признавалась, что её впечатлила личностью будущего президента. «В 2016 году я была в растерянности и отчаянно нуждалась в наставлении и руководстве. В итоге я нашла это в неожиданном месте — президентской кампании. C тех пор я нахожусь в путешествии, которое не уверена, что заслуживаю. Для меня честь быть дочерью иммигрантов, а теперь жить такой жизнью», — пояснила политик.

Девушка ранее занимала должность пресс-секретаря Республиканской партии США и работала советницей Дональда Трампа по вопросам взаимодействия с еврейскими организациями. В 2019 году она основала организацию под названием Exodus («Исход»). Как сообщает The Washington Post, одной из её задач было привлечение еврейских избирателей из Демократической партии на сторону республиканцев.

Кто такая Элизабет Пипко. Новый пресс-секретарь Трампа оказалась моделью с советскими корнями
Кто такая Элизабет Пипко. Новый пресс-секретарь Трампа оказалась моделью с советскими корнями

А ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп предложил экс-генпрокурору штата Флорида Пэм Бонди возглавить Минюст США. Ранее этот пост ранее был предложен конгрессмену Мэтту Гетцу. Позднее, после разгоревшегося вокруг него скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах, он взял самоотвод, сославшись на личные обстоятельства.

Дарья Блинова
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