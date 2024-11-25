Одна из кандидаток на должность пресс-секретаря Трампа имеет русские корни

29-летняя Элизабет Пипко, модель, дизайнер и писательница, была одной из претенденток на должность пресс-секретаря Дональда Трампа. Об этом сообщаетсообщает издание «БИЗНЕС Online».

Место в итоге досталось другой претендентке — Кэролайн Ливитт, до избрания Трампа она была пресс-секретарем его предвыборной кампании, а в первый срок Дональда работала помощником пресс-секретаря главы государства. Но Элизабет Пипко не осталась в тени, возглавив пресс-службу Национального комитета Республиканской партии.

Девушка имеет славянское происхождение: её отец — русский, а мама из белорусских евреев. Дедушка — известный художник Марк Клионский, чьи работы выставлялись в Третьяковке и Русском музее. После эмиграции в США в советские годы главной темой его творчества стала борьба с антисемитизмом.

Элизабет начала свой путь в модельной сфере и с 17 лет снималась для таких журналов, как Maxim, Sports Illustrated и Esquire. Девушка получила образование в школе при Гарвардском университете, а магистратуру защищала в Пенсильванском университете. Еврейское происхождение матери определило политические интересы Элизабет: борьба с антисемитизмом.

В 2016 году она завершает карьеру модели и фокусируется на политике. Сперва девушка была волонтёром в президентской кампании Трампа. Элизабет признавалась, что её впечатлила личностью будущего президента. «В 2016 году я была в растерянности и отчаянно нуждалась в наставлении и руководстве. В итоге я нашла это в неожиданном месте — президентской кампании. C тех пор я нахожусь в путешествии, которое не уверена, что заслуживаю. Для меня честь быть дочерью иммигрантов, а теперь жить такой жизнью», — пояснила политик.