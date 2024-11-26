Сбившего людей в Одинцове автоблогера Гаджиева задержали

Дагестанского автоблогера Гаджи Гаджиева задержали правоохранители. Его могут приговорить к двум годам колонии за случай с наездом на толпу людей в Одинцове, сообщает SHOT.

Инцидент случился в середине ноября: Гаджиев дрифтил на парковке в Подмосковье, посмотреть на это собралось много зрителей, а друзья блогера снимали действо на камеру. В какой-то момент контентмейкер не справился с управлением, его автомобиль влетел боком в толпу, сбив несколько человек, в том числе девушку с ребёнком. Двоим из пострадавших потребовалась госпитализация.

В отношении Гаджиева возбуждены сразу два уголовных дела: «Нарушение ПДД» и «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Вскоре ему определят меру пресечения.