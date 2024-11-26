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26 ноября, 14:29

На Кубани уволили чиновницу, которая избила любовницу мужа в салоне красоты

Чиновница Олеся Кливцова. Обложка © VK/Администрация Гулькевичского района

Чиновница Олеся Кливцова. Обложка © VK/Администрация Гулькевичского района

В Краснодарском крае от должности отстранили заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову за то, что она избила любовницу мужа на рабочем месте. Женщина решила сохранить семью и напала на администратора салона красоты «Деталь», сообщает Kub Mash.

Момент драки чиновницы и любовницы её мужа попал на камеры. Видео © Telegram / Kub Mash

Клинцова залетела в здание и ударила сотрудницу лицом о стойку ресепшена, схватив несчастную любовницу мужа за волосы. В какой-то момент чиновница заприметила камеру и решила оттащить разрушительницу семьи подальше.

Попытки остановить насилие в итоге предпринял мужчина, из-за которого, похоже, и произошёл этот инцидент. В конце драки агрессивная дама попыталась забрать жёсткие диски с записями видеонаблюдения, но, как видно, безуспешно.

Чиновницу уже отстранили, по данному факту начата проверка.

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Ранее ещё одна чиновница решила распустить руки, но уже в автобусе. Она напала на водителя транспорта. Мужчина получил удары кулаками и истерику от замначальника департамента аграрной политики местной ОВА Натальи Смертенюк. Он просто не остановился по просьбе женщины и в итоге оказался избит.

Наталья Афонина
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