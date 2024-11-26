На Кубани уволили чиновницу, которая избила любовницу мужа в салоне красоты

В Краснодарском крае от должности отстранили заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову за то, что она избила любовницу мужа на рабочем месте. Женщина решила сохранить семью и напала на администратора салона красоты «Деталь», сообщает Kub Mash.

Момент драки чиновницы и любовницы её мужа попал на камеры. Видео © Telegram / Kub Mash

Клинцова залетела в здание и ударила сотрудницу лицом о стойку ресепшена, схватив несчастную любовницу мужа за волосы. В какой-то момент чиновница заприметила камеру и решила оттащить разрушительницу семьи подальше.

Попытки остановить насилие в итоге предпринял мужчина, из-за которого, похоже, и произошёл этот инцидент. В конце драки агрессивная дама попыталась забрать жёсткие диски с записями видеонаблюдения, но, как видно, безуспешно. Чиновницу уже отстранили, по данному факту начата проверка.