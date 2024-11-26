На Кубани уволили чиновницу, которая избила любовницу мужа в салоне красоты
Чиновница Олеся Кливцова. Обложка © VK/Администрация Гулькевичского района
В Краснодарском крае от должности отстранили заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову за то, что она избила любовницу мужа на рабочем месте. Женщина решила сохранить семью и напала на администратора салона красоты «Деталь», сообщает Kub Mash.
Момент драки чиновницы и любовницы её мужа попал на камеры. Видео © Telegram / Kub Mash
Клинцова залетела в здание и ударила сотрудницу лицом о стойку ресепшена, схватив несчастную любовницу мужа за волосы. В какой-то момент чиновница заприметила камеру и решила оттащить разрушительницу семьи подальше.
Попытки остановить насилие в итоге предпринял мужчина, из-за которого, похоже, и произошёл этот инцидент. В конце драки агрессивная дама попыталась забрать жёсткие диски с записями видеонаблюдения, но, как видно, безуспешно.
Чиновницу уже отстранили, по данному факту начата проверка.
Ранее ещё одна чиновница решила распустить руки, но уже в автобусе. Она напала на водителя транспорта. Мужчина получил удары кулаками и истерику от замначальника департамента аграрной политики местной ОВА Натальи Смертенюк. Он просто не остановился по просьбе женщины и в итоге оказался избит.