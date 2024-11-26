Учёные подтвердили: крестоцветные овощи снижают давление

Австралийские учёные из Университета Эдит Коуэн представили данные, подтверждающие, что крестоцветные овощи могут значительно снизить артериальное давление у людей с гипертонией. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале BMC Medicine, включило 18 участников со средним возрастом 68 лет. У всех людей было диагностировано повышенное артериальное давление.

Учёные разделили добровольцев на две группы. Первая группа включила в свой рацион широкий спектр овощей, включая кабачки, помидоры и картофель. Вторая группа сосредоточилась исключительно на крестоцветных овощах. Они ели самые разные виды капусты: белокочанную, цветную, пекинскую, брюссельскую, кольраби, брокколи, а также репу, рукколу, шпинат, редис, редьку и кресс-салат.

Испытуемые фиксировали свой рацион и регулярно измеряли давление. Уже через 24 часа после начала эксперимента в группе, употреблявшей крестоцветные овощи, было замечено значительное снижение артериального давления. В то же время, у участников, которые ели обычные овощи, подобного эффекта не наблюдалось.

Кардиолог Ольга Бокерия подчеркнула, что добавление в рацион гипертоников крестоцветных овощей может стать эффективным дополнением к медикаментозному лечению. Она также рекомендовала включить в питание семена, бобовые, тёмный шоколад, свеклу, жирную рыбу и оливковое масло, которые благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Исследование подчёркивает важность диетического подхода в управлении артериальным давлением и предлагает крестоцветные овощи как натуральную альтернативу в борьбе с гипертонией.