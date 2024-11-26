118-килограммовая американка скинула 48 кг и стала королевой красоты

Чандни Сингх, 39-летняя жительница Сиэтла индийского происхождения, преодолела большой путь к успеху, сбросив 48 килограммов и став победительницей конкурса Mrs. Grand International USA 2024. Свою удивительную историю она рассказала в интервью The Times of India.

Ранее весившая 118 килограммов при росте 172 сантиметра, Сингх решила изменить свою жизнь после сложной беременности и диагноза, связанного с синдромом поликистозных яичников и преддиабетическим состоянием. Испугавшись за своё здоровье, женщина поменяла привычки питания, отказавшись от вредной пищи и освоив приготовление традиционных индийских блюд, таких как рис, лепешки роти и куриный кари, тщательно контролируя размеры порций для устойчивого дефицита калорий.

Сингх также начала регулярно заниматься спортом, сочетая кардионагрузки с силовыми тренировками. Она подчеркивает, что ориентировалась на удовольствие от процесса занятий, а не на конкретные результаты, что помогло ей преодолеть первые трудности снижения веса.

В результате усердной работы над собой и смены образа жизни женщине удалось похудеть до 70 килограммов и значительно улучшить здоровье. Теперь, как она говорит, «похудение преобразило каждый аспект моей жизни — здоровье, уверенность в себе и мышление».

Индийская кухня известна своим разнообразием и насыщенными вкусами. Вот несколько примеров популярных блюд. Бирьяни — ароматное блюдо из риса и мяса (или овощей), приправленное специями и травами. Существует множество вариантов, включая куриное, овечье и вегетарианское бирьяни. Самоса — хрустящие треугольные пирожки с начинкой из картофеля, гороха и специй, обычно подаются с мятным соусом или тамариндом. Карри — очень разнообразное блюдо, которое может быть приготовлено с мясом, рыбой или овощами, включая соусы на основе кокосового молока или томатов, приправленные смесью специй (масала).