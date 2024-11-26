Россиянам показали, как выглядела бабушка Тутанхамона

Учёные восстановили лицо бабушки Тутанхамона, царицы Тии, используя современные технологии. Они сделали это на основе её мумии, которая была найдена более 120 лет назад в Долине царей. Об этом сообщает Daily Mail.

Цифровая реконструкция лица была выполнена с помощью современных 3D-технологий. Специалисты изучили костную структуру черепа и учли особенности женщин того времени. Также были восстановлены мягкие ткани, объем под кожей и волосы, учёные опирались на данные о внешности египтянок того времени. В результате получился образ молодой женщины с карими глазами, каштановыми вьющимися волосами, скуластым лицом и смуглой кожей. Облик оказался нежным и красивым, а его черты — гармоничными и запоминающимися.

Царица Тия родилась около 1398 года до н. э. в семье, далёкой от королевского рода. Её отец Юя был командиром колесниц, а мать Туйя управляла гаремом. Несмотря на это, Тия стала одной из самых влиятельных женщин Египта благодаря своим личным качествам и роли в жизни мужа — фараона Аменхотепа III. Он ценил её и часто ставил наравне с другими жёнами, давая важную роль в политике. Тия активно участвовала в принятии решений и даже появлялась в официальных документах вместе с мужем.

Тии уделяли особое внимание, потому что её сын, Эхнатон (Аменхотеп IV), стал фараоном и провёл одну из самых известных религиозных реформ в Египте. Он отказался от поклонения традиционным богам и стал почитать только Атена. Его нововведение вызвало большие изменения в культуре, искусстве и религии страны.

Однако самым знаменитым родственником Тии стал её внук Тутанхамон, который взошёл на трон в возрасте всего восьми лет. Правление фараона было коротким, но для многих запоминающимся: в 1922 году археолог Говард Картер обнаружил почти нетронутую гробницу древнего правителя, что снова привлекло внимание к Древнему Египту.

Тело царицы Тии нашли в 1898 году в гробнице фараона Аменхотепа II вместе с мощами еще одной женщины. До того, как точно установили их личность, мумий называли «Старшая леди» и «Молодая леди». Сначала думали, что это может быть Нефертити, но потом ДНК показал, что «Старшая леди» — это Тия.

Интересно, что останки Тии показали, что она умерла в возрасте от 40 до 60 лет и, скорее всего, по естественным причинам. Учёные также заметили, что её особенности лица, например форма подбородка и линии лба, передались её потомкам, включая Тутанхамона.