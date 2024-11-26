На островах в Якутии обнаружили стоянки древних охотников

На Крестовских островах в Якутии, которые ранее не подвергались археологическим исследованиям, были обнаружены три стоянки древних охотников. Об этом сообщает агентство ЯСИА.

Эти находки стали результатом комплексной экспедиции в сложных условиях Восточно-Сибирского моря: архипелаг Медвежьих островов находится в труднодоступной местности с постоянными сильными ветрами.

Археолог Виктор Дьяконов на пресс-конференции по итогам археологического сезона 2023–2024 годов отметил, что стоянки, вероятно, были временными. Они располагались в бухтах и на земляных террасах, где рядом был пресноводный ручей. Это позволяло древним охотникам использовать острова как перевалочный пункт для дальнейших путешествий по архипелагу.

На стоянках были найдены обтёсанные доски и брёвна, обработанные, по-видимому, железным топором. Примечательно, что дерево на этих островах сохраняется в течение сотен лет благодаря отсутствию короедов, что затрудняет датировку находок.

Также на архипелаге были обнаружены каменные орудия. Например, скребки, которые использовали для обработки шкур. Ещё среди находок есть множество обожжённых и битых костей. Интересно, что перед этим, в сентябре, в Якутии археологи нашли более 30 тысяч артефактов эпохи неолита. Специалисты раскопали территорию свыше 16 000 кв. м, обнаружив более 30 000 артефактов, относящихся к периоду от неолита до XVII века.

Проектом занимались около 150 человек, разделённых на четыре археологических группы. Эти два исследования стали крупнейшими за один полевой сезон в истории Якутии.