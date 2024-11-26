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26 ноября, 13:54

ВСУ взорвали автобус с мирными жителями в Новой Каховке: 4 убиты, 13 ранены

Снаряд ВСУ попал в автобус в Новой Каховке. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Снаряд ВСУ попал в автобус в Новой Каховке. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Украинские военные нанесли из миномёта удар по Новой Каховке в Херсонской области, снаряд попал в пассажирский автобус. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Изначально говорилось о четырёх погибших и семерых раненых.

«В результате вражеского обстрела Новой Каховки из 120-мм миномётов пострадал пассажирский автобус, в котором находились мирные жители», — рассказал чиновник.

По последним данным областного Минздрава, число пострадавших при атаке со стороны ВСУ увеличилось до 13.

ВСУ обстреляли из гаубиц пункт временного размещения в Новой Каховке, есть погибший и раненые
ВСУ обстреляли из гаубиц пункт временного размещения в Новой Каховке, есть погибший и раненые

Также сообщалось, что украинские военные выследили и с помощью беспилотника со взрывчаткой совершили покушение на главу Новокаховского округа Виталия Гуру и его заместителя с использованием боевых дронов. Чиновники выжили.

Татьяна Миссуми
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