ВСУ взорвали автобус с мирными жителями в Новой Каховке: 4 убиты, 13 ранены

Украинские военные нанесли из миномёта удар по Новой Каховке в Херсонской области, снаряд попал в пассажирский автобус. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Изначально говорилось о четырёх погибших и семерых раненых.

«В результате вражеского обстрела Новой Каховки из 120-мм миномётов пострадал пассажирский автобус, в котором находились мирные жители», — рассказал чиновник.

По последним данным областного Минздрава, число пострадавших при атаке со стороны ВСУ увеличилось до 13.