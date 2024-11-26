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26 ноября, 15:29

Жители Афин вышли на митинг против визита генсека НАТО Рютте и помощи Украине

В Греции начался крупный митинг против визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Несколько тысяч человек вышли на улицы Афин с плакатами, сообщает РИА «Новости».

Жители города скандируют слово «непрошенный», выражая недовольство визитом политика. Демонстранты также требуют, чтобы Греция воздерживалась от участия в конфликтах и закрыла военные базы США на своей территории. Кроме того, на митинге звучат призывы прекратить военную поддержку Украины и Израиля.

«Греция вне войны! Закрыть базы США и НАТО. Прекратить военные миссии за пределами страны! Прекратить любую военную помощь режиму Зеленского!» — скандируют протестующие.

Организовать митинг решили Компартия Греции (КПГ) и Коммунистическая молодёжь Греции (КНЕ). Протесты проходят на фоне встреч Рютте с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом.

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Напомним, что ранее Рютте приезжал во Флориду, чтобы увидеться с Дональдом Трампом. Политики поговорили насчёт глобальной безопасности, стоящей перед Североатлантическим союзом. Визит генсека уже подтвердили в НАТО.

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ТАСС / АР

Наталья Афонина
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