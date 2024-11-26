Священник Береговой рассказал, кого из бойцов СВО награждают Георгиевским крестом
Военнослужащий подразделений морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» во время награждения военнослужащих, отличившихся в боевых действиях в островной зоне Днепра. Обложка © Алексей Коновалов/ТАСС
26 ноября в России отмечается День Георгиевского креста. В этот день в 1769 году императрицей Екатериной II была учреждена высшая военная награда Российской империи за боевые заслуги – орден Святого Георгия, и с тех пор она остаётся одной из самых легендарных и почитаемых наград в военной истории России. Но в чём главная ценность Георгиевского креста? Об этом Life.ru рассказал руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
«День Георгиевского креста — это праздник, который символизирует воинскую доблесть и напоминает о победных традициях русской армии. Это была награда для тех, чьими руками непосредственно добывались победы. Им награждались нижние чины (солдаты, унтер-офицеры) за службу и храбрость. Престиж награды поддерживался безукоризненно. Даже при большом желании трудно припомнить необоснованное награждение орденом Святого Георгия, а в особенности — двумя высшими его степенями», — рассказывает священник.
Традиция праздника сохранялась до 1917 года: после Октябрьской революции декретом Совнаркома от 16 декабря 1917 года «Об уравнении всех военнослужащих в правах» ордена и другие знаки отличия, в том числе и Георгиевский крест, были отменены. Но в 1992 году Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации орден Святого Георгия и Георгиевский крест были восстановлены, и с тех пор георгиевская дата воспринимается как праздник, который позволяет поздравить не только современных георгиевских кавалеров, но и ветеранов Великой Отечественной войны, говорит собеседник Life.ru.
Награждают Георгиевским крестом и современных воинов – участников СВО. Это награда самых смелых и отважных. Почему был выбран именно святой Георгий покровителем этого ордена? Великомученик Георгий Победоносец - сын воина из Каппадокии, жил в III веке, был одним из любимых полководцев императора Диоклетиана, и однажды открыто объявил себя христианином. Последовали гонения, жестокие пытки. Георгий всё превозмог и от своей веры не отрекся. Его стойкость произвела сильное впечатление даже на жену Диоклетиана — и она уверовала во Христа. После казни Георгия его стали считать покровителем воинов. Главным мистическим подвигом святого Георгия считается победа над змием, символизировавшим диавола и темные языческие силы. Потому он и прозван Победоносцем. Правда, эта схватка состоялась уже после смерти святого. Молясь святому Георгию, мы просим его защитить нас от всех видимых и невидимых врагов.
священник Владислав Береговой.
Напомним, что не так давно Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил с визитом войсковую группировку «Днепр» в зоне СВО и вручил военнослужащим ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу».