Священник Береговой рассказал, кого из бойцов СВО награждают Георгиевским крестом

Награждают Георгиевским крестом и современных воинов – участников СВО. Это награда самых смелых и отважных. Почему был выбран именно святой Георгий покровителем этого ордена? Великомученик Георгий Победоносец - сын воина из Каппадокии, жил в III веке, был одним из любимых полководцев императора Диоклетиана, и однажды открыто объявил себя христианином. Последовали гонения, жестокие пытки. Георгий всё превозмог и от своей веры не отрекся. Его стойкость произвела сильное впечатление даже на жену Диоклетиана — и она уверовала во Христа. После казни Георгия его стали считать покровителем воинов. Главным мистическим подвигом святого Георгия считается победа над змием, символизировавшим диавола и темные языческие силы. Потому он и прозван Победоносцем. Правда, эта схватка состоялась уже после смерти святого. Молясь святому Георгию, мы просим его защитить нас от всех видимых и невидимых врагов.