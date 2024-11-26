«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 14:34

Трёхлетний мальчик потерял сознание и умер после перекуса шоколадкой в Москве

В ночь на 26 ноября в доме на улице Ватутина в Москве при загадочных обстоятельствах умер трёхлетний мальчик. Ребёнок скончался скоропостижно до приезда скорой помощи, сообщается на сайте MK.ru.

В Петербурге умер младенец, которого мать оставила подруге-мигрантке
В Петербурге умер младенец, которого мать оставила подруге-мигрантке

Неотложку вызвала мать малыша. Она же рассказала, что сыну стало плохо после перекуса шоколадкой. Сначала мальчика стошнило, а вскоре он потерял сознание. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть. В настоящий момент выясняются точные причины кончины ребёнка. На момент обращения в экстренные службы мать умершего находилась в состоянии шока.

Ранее Life.ru писал о смерти шестимесячного младенца в Екатеринбурге. Ребёнок вместе с матерью временно проживал в благотворительном фонде «Ника». Известно, что некоторое время он болел, однако мать отказывалась вызывать врачей и лечила сама жаропонижающими. Утром 25 ноября женщина обнаружила ребёнка мёртвым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar