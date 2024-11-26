Трёхлетний мальчик потерял сознание и умер после перекуса шоколадкой в Москве

В ночь на 26 ноября в доме на улице Ватутина в Москве при загадочных обстоятельствах умер трёхлетний мальчик. Ребёнок скончался скоропостижно до приезда скорой помощи, сообщается на сайте MK.ru.

Неотложку вызвала мать малыша. Она же рассказала, что сыну стало плохо после перекуса шоколадкой. Сначала мальчика стошнило, а вскоре он потерял сознание. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть. В настоящий момент выясняются точные причины кончины ребёнка. На момент обращения в экстренные службы мать умершего находилась в состоянии шока.