Трёхлетний мальчик потерял сознание и умер после перекуса шоколадкой в Москве
В ночь на 26 ноября в доме на улице Ватутина в Москве при загадочных обстоятельствах умер трёхлетний мальчик. Ребёнок скончался скоропостижно до приезда скорой помощи, сообщается на сайте MK.ru.
Неотложку вызвала мать малыша. Она же рассказала, что сыну стало плохо после перекуса шоколадкой. Сначала мальчика стошнило, а вскоре он потерял сознание. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть. В настоящий момент выясняются точные причины кончины ребёнка. На момент обращения в экстренные службы мать умершего находилась в состоянии шока.
Ранее Life.ru писал о смерти шестимесячного младенца в Екатеринбурге. Ребёнок вместе с матерью временно проживал в благотворительном фонде «Ника». Известно, что некоторое время он болел, однако мать отказывалась вызывать врачей и лечила сама жаропонижающими. Утром 25 ноября женщина обнаружила ребёнка мёртвым.
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