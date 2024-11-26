Солдаты НАТО испытали «культурный шок» на учениях в Лапландии

Британские солдаты оказались не готовы к испытаниям холодом во время натовских военных учений, проводившихся в Финляндии. Об этом рассказал изданию UK Defence Journal заместитель командира британского 19-го артиллерийского полка майор Дэвид Мортимер.

«Для многих наших военнослужащих было настоящим культурным шоком оказаться здесь в таких сложных условиях», — поделился он.

По словам Мортимера, учения оказались просто невыносимыми и погода напоминала условия Арктики. Майор посетовал, что невозможно нормально воевать, когда на улице минус 15. По данным издания, британским солдатам пришлось на морозе развернуть шведскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Archer и контрбатарейные радиолокационные системы Taipan. Учения продлятся до 28 ноября. Помимо британцев, в Финляндию приехали военные из Эстонии, Швеции, США, Франции и Чехии. Тренировки проводятся в рамках артиллерийских учений НАТО Dynamic Front 25.