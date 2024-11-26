В Китае парень 20 лет жил с игральной костью в носу и страдал от насморка

В китайском городе Сиань врачи обнаружили в носовой полости 23-летнего мужчины игральную кость, которая находилась там около 20 лет. Молодой человек по имени Сяома страдал от хронического насморка и постоянного чихания. После безуспешных попыток вылечиться с помощью традиционной китайской медицины, он обратился в больницу, сообщает South China Morning Post.

Диагностика началась с подозрений на аллергический ринит, но во время назальной эндоскопии врачи выявили инородное тело. Оказалось, что это была игральная кость размером 2 сантиметра, частично разъеденная из-за долгого нахождения в носу. Она располагалась в нижнем проходе и повредила слизистую оболочку.

Сяома вспомнил, что игральная кость могла случайно попасть ему в нос в возрасте трёх или четырёх лет. Однако не смог уточнить, как именно это произошло. Врачи отметили, что ситуация осложнялась риском удушья, так как в случае ошибки кость могла попасть в дыхательные пути. Поэтому было принято решение удалить её хирургическим путём. Операция прошла успешно.

На данный момент неясно, получил ли Сяома какие-либо долгосрочные последствия для здоровья после столь длительного нахождения игральной кости в его носовой полости.

Инцидент привлёк внимание к проблеме безопасности детей. Врачи подчеркнули, что родители должны быть особенно внимательны к посторонним предметам, которые могут попасть в носовую полость малышей, так как это может представлять серьёзную угрозу для здоровья и жизни. Рекомендуется выбирать игрушки по возрасту ребёнка, а если в них есть мелкие детали, то оставлять один на один малыша с ними нельзя.

Новость вызвала бурное обсуждение в интернете. Например, пользователи удивляются, какого размера были ноздри у маленького Сяома, если туда поместилась игральная кость.