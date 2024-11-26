Эксперты спрогнозировали снижение цен на «вторичку» в Москве в 2025 году

Цены на вторичное жилье в Москве могут упасть после Нового года. Таким мнением с РБК поделились эксперты в сфере недвижимости.

Сейчас на рынке наблюдают застой. Его спровоцировали рост ключевой ставки Центробанка и высокие ипотечные проценты, которые достигают 30%. Эти обстоятельства сильно влияют на спрос и скорость продажи недвижимости.

Падение спроса на жильё в Москве также подтверждают данные Росреестра. В октябре 2024 года число сделок снизилось на 20% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. В ноябре этот показатель продолжает снижаться.

В то же время на рынке появляется всё больше вторичной недвижимости на продажу. Управляющий директор компании «Миэль Сущевский» Александр Москатов отметил, что с начала года количество предложений от собственников увеличилось на 34%.

В сложившейся ситуации часть продавцов вынуждена снижать стоимость недвижимости. Такое решение помогает найти покупателей быстрее и приблизить сделку. Однако не все готовы делать скидки, поэтому занимают выжидательную позицию.

По мнению экспертов, уже в ближайшее время количество продавцов, готовых на дисконт, может значительно вырасти. «К февралю-марту 2025 года может оформиться тренд на снижение уже не только цен сделок, но и номинальных цен предложения», — поделился руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Позиции по поводу изменения ситуации на рынке придерживаются и другие аналитики. Так, Олег Репченко из «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» считает, что стоимость квартир в Москве снизится на 10–15%.