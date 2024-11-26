Как избавиться от жира на животе: советы доктора Мясникова

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников поделился рекомендациями по борьбе с жиром на животе. Эксперт подчеркнул, что эта проблема связана с метаболическим синдромом, который может привести к серьёзным заболеваниям, таким как инфаркт, инсульт и даже онкология.

Доктор Мясников отметил, что для получения плоского живота важно придерживаться двух основных принципов: правильное питание и регулярная физическая активность. Он подчеркнул, что специальные диеты необходимы только некоторым людям. Достаточно избегать вредной пищи, но иногда можно позволять себе маленькие удовольствия, такие как газировка или пицца, но не чаще, чем по особым случаям, например на день рождения.

Что касается спорта, то Мясников отметил, что специальных упражнений, которые убирают жир на животе, не существует. Однако регулярная зарядка или посещение тренажерного зала помогут укрепить мышцы пресса и спины. Комплекс упражнений, по словам доктора, должен занимать не менее 15 минут в день и выполняться ежедневно. Мясников также рассказал о «подлой» особенности живота: для достижения результата необходимо уделять ему время каждый день. Он подчеркнул, что упражнения на пресс и другие группы мышц — это не просто способ убрать жир, но и важная часть поддержания общего здоровья.

Таким образом, чтобы избавиться от большого живота, необходимо сочетать сбалансированное питание с регулярными физическими нагрузками. Это не только поможет улучшить фигуру, но и снизит риски развития серьёзных заболеваний.