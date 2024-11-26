Можно пить вечером: Бариста назвал плюсы кофе без кофеина

Кофе без кофеина, или декаф, стремительно набирает популярность среди россиян. Это обусловлено растущим интересом к здоровому образу жизни. Дмитрий Корсаков, бариста и член Центра отраслевой экспертизы МАЙ, в интервью «Ленте.ру» рассказал о преимуществах этого напитка и его особенностях.

Декаф представляет собой кофейные зерна, из которых удалено около 97% кофеина. Существует несколько методов декофеинизации: химический, физический и механический. При этом напиток сохраняет вкус и аромат кофе. По международным стандартам, содержание кофеина в таком кофе должно составлять менее 3%, а в Европе — менее 1%.

Изначально идея создания кофе без кофеина возникла случайно в 1903 году, когда немецкий торговец Людвиг Роземус обнаружил, что зерна, пропитанные солёной водой, практически лишились кофеина. Это открытие привело к разработке первых методов декофеинизации и созданию компании Kaffee HAG.

Корсаков отметил, что декаф особенно подходит людям, чувствительным к кофеину. Для них даже небольшие дозы могут вызвать тревожность, беспокойство, бессонницу и учащённое сердцебиение. «Кофе без кофеина позволяет наслаждаться любимым напитком без неприятных последствий после употребления. Даже вечером», — отметил эксперт.

Рост популярности декафа связан с развитием кофейной культуры и стремлением людей экспериментировать с новыми сортами и методами приготовления, добавил бариста. Кофейные гурманы ищут разнообразие, и декаф предоставляет им такую возможность без ущерба для здоровья.

Таким образом, декаф становится не только модным трендом, но и полезной альтернативой для тех, кто хочет сохранить привычки без вреда для здоровья.