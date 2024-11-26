Из-за тяжёлой болезни молодая мама из Сибири забыла, что родила сына

21-летняя жительница Черемхово Иркутской области Ксения Домброван, недавно ставшая матерью, столкнулась с тяжёлым заболеванием, которое изменило её жизнь. Всего через неделю после рождения сына Савелия она оказалась прикованной к инвалидному креслу, сообщает kp.ru.

Причины внезапного ухудшения здоровья всё ещё не установлены, но последствия оказались разрушительными: Ксения не может заботиться о себе и даже не узнаёт своего ребёнка. «Смотрит на него и думает, что это её брат. Забыла, что когда-либо рожала», — рассказала Юлия Домброван, мама девушки.

23 мая 2024 года Ксении стало плохо: поднялась температура и сильно заболел низ живота. Позже у неё началось кровотечение, поэтому врачи провели операцию, во время которой у Домброван произошла остановка сердца. Врачи спасли её жизнь, но девушка провела три дня в медикаментозной коме. Ей поставили диагноз «острая гипоксическая энцефалопатия».

До трагических событий Ксения окончила педагогический колледж и была учителем начальных классов. Когда она узнала о беременности, она не получила поддержки от молодого человека, но родители пообещали помочь. Сейчас её мама Юлия взяла на себя опеку над внуком и заботится о дочери, которая заново учится базовым навыкам.

Ксении необходима длительная и дорогостоящая реабилитация. Первый курс лечения стоил 2 миллиона 580 тысяч рублей, а продолжение реабилитации ещё 1,5 миллиона рублей.

Юлия Домброван делится небольшими успехами: она рассказала, что её дочь уже научилась чистить зубы, но сейчас надо научиться «пересаживаться, есть и умываться». По прогнозам специалистов, на восстановление основных навыков могут уйти годы.

Гипоксическая энцефалопатия — это серьёзное заболевание мозга, которое возникает из-за недостатка кислорода в нейронах. Когда нейроны не получают достаточно кислорода, они начинают погибать, что приводит к нарушениям в работе нервной системы. Если не лечить это состояние, оно может вызвать серьёзные проблемы, вплоть до глубокой инвалидности как в физическом, так и в умственном плане.