В Санкт-Петербурге вновь обнаружили останки расчленённого тела. Рабочие, которые укрепляли набережную, выкладывая плиты, выловили из Чёрной речки пакет с ногой. Водолазы теперь ведут работы по поиску оставшихся частей, пишет Пятый канал.

Пакет с ногой в ботинке выловили на Чернореченском мосту в Петербурге

Ногу размером от ступни до колена выловили на Чернореченском мосту в Приморском районе города. Сообщается, что на отрезанной конечности был ботинок. Рабочие проткнули пакет, в результате из него пошёл воздух. После находка упала с понтона и пошла ко дну.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов вместе с водолазами. Они пытаются найти всё тело.