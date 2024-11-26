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26 ноября, 15:30

Пакет с ногой в ботинке выловили на Чернореченском мосту в Петербурге

В Санкт-Петербурге вновь обнаружили останки расчленённого тела. Рабочие, которые укрепляли набережную, выкладывая плиты, выловили из Чёрной речки пакет с ногой. Водолазы теперь ведут работы по поиску оставшихся частей, пишет Пятый канал.

Пакет с ногой в ботинке выловили на Чернореченском мосту в Петербурге

Ногу размером от ступни до колена выловили на Чернореченском мосту в Приморском районе города. Сообщается, что на отрезанной конечности был ботинок. Рабочие проткнули пакет, в результате из него пошёл воздух. После находка упала с понтона и пошла ко дну.

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В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов вместе с водолазами. Они пытаются найти всё тело.

Ранее Life.ru писал, что житель Подмосковья признался в жестоком убийстве жены. В конце декабря 2023 года супруги распивали алкоголь дома, однако в какой-то момент застолье переросло в ссору. В результате мужчина зарезал возлюбленную ножом, а затем расчленил и вынес из дома. Суд заключил его под стражу.

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Пятый канал

Алёна Зиновьева
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