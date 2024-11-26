Почему люди верят в ретроградный Меркурий: научные и психологические объяснения

Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с трудностями и неудачами в жизни, но учёные утверждают, что это явление — лишь оптическая иллюзия, вызванная различием в скорости движения планет. Научные исследования не подтверждают существование связи между движением небесных тел и судьбами людей, рассказали учёные-физики и психологи в беседе с RT.

Сергей Богачёв, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, поясняет, что из-за особенностей наблюдения с Земли планеты могут казаться движущимися в противоположном направлении. Это происходит, когда Земля обгоняет Меркурий, создавая визуальный эффект его обратного движения. Однако в реальности все планеты движутся в одном направлении, и ретроградность — лишь иллюзия.

Эмиль Ахмедов, заведующий кафедрой теоретической физики МФТИ, подчёркивает, что астрология не имеет под собой доказательной базы. Он отмечает: «Нет ни одного достоверного, проверяемого, научно подтверждённого доказательства в пользу того, что планеты как-то влияют на жизнь людей». Это подтверждается и множеством исследований, которые не выявили научных фактов, связывающих астрологию с реальной действительностью.

Психологи объясняют, почему многие продолжают верить в ретроградного Меркурия. Юлия Кочетова, кандидат психологических наук, выделяет несколько причин. Во-первых, люди, склонные к тревожности, пытаются контролировать свою жизнь и часто ищут объяснения в астрологии. Во-вторых, некоторые верят, что внешние силы, такие как планеты, влияют на их судьбу, что связано с экстернальным локусом контроля. В-третьих, играет роль магическое мышление — вера в то, что случайные события имеют глубокий смысл и закономерности.

Психолог Елена Новосёлова добавляет, что вера в ретроградный Меркурий может также быть связана с инфантилизмом, когда люди избегают ответственности за свои неудачи, склоняясь к объяснениям внешними факторами.