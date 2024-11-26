Британские учёные разгадали механизм разброса семян бешеного огурца
Растение Ecballium elaterium давно известно необычным способом разбрасывать семена. Обложка © Wikipedia
Исследователи из Оксфордского и Манчестерского университетов сделали значительное открытие, которое касается необычного растения — бешеного огурца (Ecballium elaterium). Результаты их работы опубликованы в журнале PNAS.
Бешеный огурец — представитель семейства тыквенных, широко распространённый в странах Средней Азии, Средиземноморье, на Кавказе, Азорских островах и на юге России. Уникальность этого растения заключается в его способности «выстреливать» семена на дальние расстояния. Такое необычное поведение объясняет и его название.
Согласно исследованию, семена выбрасываются невероятно быстро — всего за 30 миллисекунд. Это в 5 раз быстрее, чем человек успевает моргнуть. Разгон семян достигает скорости 20 метров в секунду, а расстояние, которое они пролетают — от 2 до 10 метров.
Всё дело в особой слизистой жидкости, которая накапливается внутри плодов. Она создаёт большое внутреннее давление. Когда часть жидкости попадает в стебель, он увеличивается в размерах и утолщается. Плод под влиянием своей массы наклоняется на 45 градусов — угол, который обеспечивает оптимальный выброс.
Сам процесс выброса происходит так: стебель резко отделяется от плода, что заставляет его сильно вращаться в противоположную сторону. Этот механизм помогает равномерно распределить семена в радиусе от двух до десяти метров.
Учёные уверены, что принципы работы этого уникального биологического механизма могут помочь в современной биоинженерии. Их можно использовать для разработки систем доставки лекарств в организме. Например, уже есть идея создания микрокапсул, которые будут выбрасывать наночастицы активного вещества с высокой точностью.
Ранее учёные рассказали, почему алюминиевая фольга может быть опасна для здоровья. По словам экспертов, фольга не обеспечивает герметичную упаковку, которая могла бы остановить размножение опасных бактерий на поверхности еды.