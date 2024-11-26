Хирург-домушник изуродовал москвичку, обещая молодость и красоту
Москвичка после пластики на дому больше не может закрыть глаза до конца
Пострадавшая от врача-мракобеса москвичка. Обложка © Telegram / 360.ru
Москвичка после пластической операции потеряла возможность полностью закрывать глаза. Хирург предложил провести блефаропластику в уюте собственной квартиры, уверяя, что все предыдущие клиентки были в восторге. Пострадавшая Любовь поделилась, что ей отрезали столько кожи, что веки теперь выворачиваются.
«Она предложила услугу сделать на дому, уверяя, что неоднократно проводила манипуляцию дома, все клиенты оставались довольны, что это неопасно. После операции у меня огромные гематомы под глазами, начали выворачиваться веки, началось сильное слезотечение», — рассказала пострадавшая 360.ru.
За преображение женщина отдала примерно 40 тысяч. Ей пришлось обратиться в другую клинику, чтобы исправить «шедевр» врача-мракобеса. Медики заявили, что необходимо делать реконструкцию нижних век. Теперь с хирургом-домушником будет разбираться полиция.
Ранее Life.ru сообщал, что житель Новосибирска пожаловался, что во время пластики хирург значительно уменьшил ему ноздри и теперь мужчина не может нормально дышать. Чтобы обеспечить себе дозу кислорода он вынужден постоянно использовать расширители для носа. На исправление последствий операции мужчина потратил больше миллиона.