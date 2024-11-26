Хирург-домушник изуродовал москвичку, обещая молодость и красоту

Москвичка после пластической операции потеряла возможность полностью закрывать глаза. Хирург предложил провести блефаропластику в уюте собственной квартиры, уверяя, что все предыдущие клиентки были в восторге. Пострадавшая Любовь поделилась, что ей отрезали столько кожи, что веки теперь выворачиваются.

«Она предложила услугу сделать на дому, уверяя, что неоднократно проводила манипуляцию дома, все клиенты оставались довольны, что это неопасно. После операции у меня огромные гематомы под глазами, начали выворачиваться веки, началось сильное слезотечение», — рассказала пострадавшая 360.ru.

За преображение женщина отдала примерно 40 тысяч. Ей пришлось обратиться в другую клинику, чтобы исправить «шедевр» врача-мракобеса. Медики заявили, что необходимо делать реконструкцию нижних век. Теперь с хирургом-домушником будет разбираться полиция.