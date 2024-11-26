Стало известно о новых мерах поддержки бизнеса в России

Новые национальные проекты в первую очередь поддержат бизнес, направленный на экспорт и импортозамещение. Об этом заявил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе.

«Инвестиции должны быть поддержаны, экспортная составляющая тоже является приоритетом, как и индивидуальный подход к компаниям, которые в перспективе станут импортозамещающими», — заявил министр в открытой студии РИА «ФедералПресс».

Он добавил, что сейчас в разработке находится региональный экспортный стандарт, который должен простимулировать компании, продающие свою продукцию за рубеж. Кроме того, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил сохранить объёмы финансирования малого и среднего бизнеса при отсутствии федеральных дотаций. Поддержку получат не только отрасли, связанные с тяжёлой индустрией, но и лёгкая промышленность.