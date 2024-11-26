У оскароносного фильма «Миллионер из трущоб» появится продолжение

Оскароносная драма «Миллионер из трущоб» вскоре может получить продолжение. Информацию об этом опубликовал Variety.

Права для работы над продолжением купила компания Bridge7. Одним из её основателей является бывший продюсер Netflix Свати Шетти. Фирма заключила сделку с британской компанией Celador, продюсировавшей оригинальный фильм.

По мотивам культового фильма планируют снять сиквел и сериал. Пока детали сюжета и актёрский состав остаются в тайне. Всё, что известно о продолжении — в нём расскажут о новой главе приключений Джамала. Подробности о дате выхода новых проектов также пока не оглашают.

Производство сиквела и сериала станет первым крупным проектом для Bridge7. По словам представителей компании, история «Миллионера из трущоб» отлично подходит под концепцию их фирмы. «Повествование фильма универсально, оно пересекает культурные и географические границы и воплощает в себе те истории, которые мы любим, — те, которые соединяют развлечение с глубокими человеческими переживаниями», — отмечают представители Bridge7.

Оригинальный «Миллионер из трущоб» вышел в 2008 году. Картина рассказывает о 18-летнем сироте Джамале Малике из трущоб Мумбаи, который выигрывает в индийской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?». Фильм стал дебютом для актёра Дева Пателя в полнометражном кино.

Картина завоевала восемь премий «Оскар», включая награды за лучший фильм и режиссуру. Композитор Алла Ракха Рахман получил сразу две статуэтки за музыку к фильму, одна из которых за знаменитый хит Jai Ho. Кроме того, «Миллионер из трущоб» принёс съемочной группе семь премий BAFTA и четыре «Золотых глобуса».