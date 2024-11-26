Арсений и Лиана Шульгины ждут сына: радостные новости из семьи певицы Валерии

Семья Валерии вновь в центре внимания: Арсений Шульгин и его жена Лиана объявили, что ждут второго ребёнка. На гендерной вечеринке, прошедшей 25 ноября, пара раскрыла, что у них родится сын. Это событие вызвало бурю эмоций у всех присутствующих, включая саму Валерию.

Арсений и Лиана, которые уже воспитывают дочь Селин, родившуюся 1 января 2021 года, с нетерпением ждали этого дня. Гендер-пати собрала близких и друзей пары, включая родителей Лианы и Валерию с Иосифом Пригожиным. Ведущим мероприятия стал рэпер Баста. На видео, опубликованном в соцсетях, Лиана предстала в элегантном серебристом платье, а Арсений выбрал классический черный наряд.

Момент, когда из пневмопушек вылетели синие конфетти, стал кульминацией вечера. Лиана призналась, что они с мужем до сих пор в шоке от радости. Валерия, в свою очередь, не смогла сдержать слёз, так как была уверена, что у них будет девочка. «Я была уверена, что будет девочка, но хотели, конечно, мальчика, так как девочка уже есть. Сейчас же год семьи, это очень символично», — цитирует слова Валерии Telegram-канал «Звездач».

Поклонники Валерии и молодая пара получили множество поздравлений в комментариях. «Счастье великое. Поздравляю вас!» — писали пользователи. Радостная новость также вызвала трогательные эмоции у мамы Лианы, которая выразила свое счастье в соцсетях.

Напомним, Арсений и Лиана поженились в августе 2020 года, а их отношения начались в 2019 году. За это время пара пережила немало испытаний, включая аварию, в которой Лиана сломала руку.