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26 ноября, 18:11

«Ведьмин ералаш»: Милонов объявил войну московской школе мата для женщин

Депутат Милонов обратится в полицию из-за женской школы мата в Москве

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен обратиться в полицию из-за открытия школы мата в Москве. Об этом парламентарий заявил в разговоре с телеграм-каналом «Абзац».

«Если вы знаете, где она находится, я незамедлительно обращусь в московскую полицию с требованием составить протоколы как минимум об административных правонарушениях в отношении организаторов. Но и, конечно, потребую ликвидировать этот ведьмин ералаш и навсегда заклеймить их позором»,заявил депутат.

Речь идёт об открывшейся недавно в столице женской школе мата. Студенткам там обещают привить навыки «доброго, красивого и сексуального сквернословия», которое можно применять где угодно — за рулём, во время выступления на сцене, на работе или в мужском обществе. Длительность курса 28 дней, а заплатить за него просят 555 тысяч рублей.

Милонов назвал организатора этих курсов самым худшим воплощением лица нетрадиционной ориентации в самом скверном общественном восприятии.

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Ранее Виталий Милонов призвал запретить видеоигру S.T.A.L.K.E.R. 2. Парламентарий обосновал своё решение языковой дискриминацией со стороны разработчиков: они отказались локализовать «Сталкера» на русский язык и продавать игру на российском рынке.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.RU / Наталья Шатохина

Юрий Лысенко
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