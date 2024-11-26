«Ведьмин ералаш»: Милонов объявил войну московской школе мата для женщин

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен обратиться в полицию из-за открытия школы мата в Москве. Об этом парламентарий заявил в разговоре с телеграм-каналом «Абзац».

«Если вы знаете, где она находится, я незамедлительно обращусь в московскую полицию с требованием составить протоколы как минимум об административных правонарушениях в отношении организаторов. Но и, конечно, потребую ликвидировать этот ведьмин ералаш и навсегда заклеймить их позором», — заявил депутат.

Речь идёт об открывшейся недавно в столице женской школе мата. Студенткам там обещают привить навыки «доброго, красивого и сексуального сквернословия», которое можно применять где угодно — за рулём, во время выступления на сцене, на работе или в мужском обществе. Длительность курса 28 дней, а заплатить за него просят 555 тысяч рублей.

Милонов назвал организатора этих курсов самым худшим воплощением лица нетрадиционной ориентации в самом скверном общественном восприятии.