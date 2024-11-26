Украинский конфликт станет предметом обсуждений на заседании Совета Безопасности ООН 27 ноября, запрос сделали киевские власти в надежде вновь надавить на мировое сообщество. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

«Киевский режим продолжает бороться с северокорейскими «ветряными мельницами» и не оставляет попыток убедить в серьёзности этой борьбы мировое сообщество. Пока получается слабо, поэтому Украина запросила на 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве) 27 ноября очередное заседание Совбеза ООН по этому сюжету», — написал он.

По словам Полянского, российская делегация обязательно попробует в очередной раз отстоять свою позицию и уверить членов Совбеза в угрозах, которые несёт режим Владимира Зеленского.