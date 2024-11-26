«Орешник» (ракета)
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Регион
26 ноября, 17:11

Полянский заявил, что СБ ООН проведёт заседание по кризису на Украине 27 ноября

Украинский конфликт станет предметом обсуждений на заседании Совета Безопасности ООН 27 ноября, запрос сделали киевские власти в надежде вновь надавить на мировое сообщество. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

«Киевский режим продолжает бороться с северокорейскими «ветряными мельницами» и не оставляет попыток убедить в серьёзности этой борьбы мировое сообщество. Пока получается слабо, поэтому Украина запросила на 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве) 27 ноября очередное заседание Совбеза ООН по этому сюжету», — написал он.

По словам Полянского, российская делегация обязательно попробует в очередной раз отстоять свою позицию и уверить членов Совбеза в угрозах, которые несёт режим Владимира Зеленского.

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Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым собралась в Южную Корею, чтобы выпросить новое вооружение. Согласно информации инсайдера, делегация из Киева планирует представить перечень требуемого вооружения, в который входят зенитные ракеты и артиллерийские системы.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми
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