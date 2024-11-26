Москвичи слепили Снусмумрика и Муми-тролля из сказок Туве Янссон в парке Яуза
Снусмумрик и Муми-тролль рыбачат в парке Яуза. Обложка © Telegram / Москва 125
В московском парке Яуза появились оригинальные снеговики, изображающие известных персонажей из сказок Туве Янссон — Снусмумрика и Муми-тролля. Об этом сообщает «Москва 125».
Снежные фигуры стали настоящей достопримечательностью. Они привлекают внимание прохожих и вызывают улыбки на лицах посетителей парка. На фотографиях, опубликованных в сети, видно, как Снусмумрик и Муми-тролль уютно расположились на перилах мостика, занятые «рыбалкой». Веточки, использованные в качестве удочек, добавляют креативности в образ этих персонажей.
Авторы канала поблагодарили гостей парка. «Ну что вы за рукодельники», — написано под снимком.
Интересно, что в оригинальных книгах Снусмумрик на зиму уходит в тёплые края, а Муми-тролль впадает в спячку, что делает появление их снежных копий особенно забавным.
Вдохновение для создания таких фигур, возможно, пришло из других регионов России, где жители также проявляют креативность в создании снежных скульптур. Например, в селе Лазо на Камчатке сотрудники местного Дома культуры слепили снежную бабу выше человеческого роста, украсив её зелёным платком, рыжеволосым париком и красной шляпой. А в Томской области на территории государственного университета жители слепили огромную белку.
Такие инициативы показывают, как зима вдохновляет людей на создание уникальных снежных произведений искусства, которые не только украшают города и сёла, но и объединяют жителей в стремлении сделать окружающий мир немного ярче и добрее.
Ранее маленькая хулиганка Катюша и Диндин разгромили снеговика с лакомствами. Панды в московском зоопарке обрадовались снегопаду.