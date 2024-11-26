«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 15:39

Москвичи слепили Снусмумрика и Муми-тролля из сказок Туве Янссон в парке Яуза

Снусмумрик и Муми-тролль рыбачат в парке Яуза. Обложка © Telegram / Москва 125

Снусмумрик и Муми-тролль рыбачат в парке Яуза. Обложка © Telegram / Москва 125

В московском парке Яуза появились оригинальные снеговики, изображающие известных персонажей из сказок Туве Янссон — Снусмумрика и Муми-тролля. Об этом сообщает «Москва 125».

Снежные фигуры стали настоящей достопримечательностью. Они привлекают внимание прохожих и вызывают улыбки на лицах посетителей парка. На фотографиях, опубликованных в сети, видно, как Снусмумрик и Муми-тролль уютно расположились на перилах мостика, занятые «рыбалкой». Веточки, использованные в качестве удочек, добавляют креативности в образ этих персонажей.

Авторы канала поблагодарили гостей парка. «Ну что вы за рукодельники», — написано под снимком.

Интересно, что в оригинальных книгах Снусмумрик на зиму уходит в тёплые края, а Муми-тролль впадает в спячку, что делает появление их снежных копий особенно забавным.

Вдохновение для создания таких фигур, возможно, пришло из других регионов России, где жители также проявляют креативность в создании снежных скульптур. Например, в селе Лазо на Камчатке сотрудники местного Дома культуры слепили снежную бабу выше человеческого роста, украсив её зелёным платком, рыжеволосым париком и красной шляпой. А в Томской области на территории государственного университета жители слепили огромную белку.

Такие инициативы показывают, как зима вдохновляет людей на создание уникальных снежных произведений искусства, которые не только украшают города и сёла, но и объединяют жителей в стремлении сделать окружающий мир немного ярче и добрее.

10 гениальных снеговиков, которым самое место в музее
10 гениальных снеговиков, которым самое место в музее

Ранее маленькая хулиганка Катюша и Диндин разгромили снеговика с лакомствами. Панды в московском зоопарке обрадовались снегопаду.

Дарья Блинова
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar