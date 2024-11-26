Клава Кока переехала в Барби-хаус стоимостью 60 миллионов рублей

Популярная российская певица Клава Кока, недавно завершила ремонт в своей новой квартире, стоимость которой превышает 60 миллионов рублей. Об этом артистка поделилась в интервью «Звездач». Квартира расположена всего в четырёх километрах от Кремля, в престижном районе Бегового, и была приобретена певицей без ипотеки или помощи родственников.

Интерьер нового жилья Клавы выполнен в оригинальном и ярком стиле. «У меня розовая раковина, розовые стены, у меня получился барби-хаус», — рассказала артистка. Этот стильный интерьер отражает её любовь к ярким и жизнерадостным вещам, а также желание создать пространство, которое будет наполнять её энергией и радостью.

Площадь квартиры составляет около 100 квадратных метров, она расположена в жилом комплексе с закрытой территорией, фитнес-клубом и бассейном. Для Клавы, как она сама признаётся, это особенный этап жизни. «Очень приятно, когда в квартире новенькое всё, запах новых вещей, трепет при первом ночлеге», — делится певица.

Несмотря на сложные личные моменты, в том числе недавнее расставание с блогером Александром Повериным, Клава продолжает творить и радовать своих поклонников. Недавно она выпустила новый альбом «Депрессаунд», в котором отразила свои переживания и личные изменения. Этот альбом стал важной вехой в её карьере, раскрывая более интимные и откровенные стороны её жизни.