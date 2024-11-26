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26 ноября, 15:41

Клава Кока переехала в Барби-хаус стоимостью 60 миллионов рублей

Клава Кока на съёмках клипа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Клава Кока на съёмках клипа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Популярная российская певица Клава Кока, недавно завершила ремонт в своей новой квартире, стоимость которой превышает 60 миллионов рублей. Об этом артистка поделилась в интервью «Звездач». Квартира расположена всего в четырёх километрах от Кремля, в престижном районе Бегового, и была приобретена певицей без ипотеки или помощи родственников.

Интерьер нового жилья Клавы выполнен в оригинальном и ярком стиле. «У меня розовая раковина, розовые стены, у меня получился барби-хаус», — рассказала артистка. Этот стильный интерьер отражает её любовь к ярким и жизнерадостным вещам, а также желание создать пространство, которое будет наполнять её энергией и радостью.

Площадь квартиры составляет около 100 квадратных метров, она расположена в жилом комплексе с закрытой территорией, фитнес-клубом и бассейном. Для Клавы, как она сама признаётся, это особенный этап жизни. «Очень приятно, когда в квартире новенькое всё, запах новых вещей, трепет при первом ночлеге», — делится певица.

Несмотря на сложные личные моменты, в том числе недавнее расставание с блогером Александром Повериным, Клава продолжает творить и радовать своих поклонников. Недавно она выпустила новый альбом «Депрессаунд», в котором отразила свои переживания и личные изменения. Этот альбом стал важной вехой в её карьере, раскрывая более интимные и откровенные стороны её жизни.

«Вот и подошла наша история к концу»: Бывший парень Клавы Коки впервые высказался об их расставании
«Вот и подошла наша история к концу»: Бывший парень Клавы Коки впервые высказался об их расставании

Ранее в недавнем интервью Клава Кока впервые рассказала о причинах расставания с блогером Александром Повериным, отметив, что разрыв стал для неё болезненным испытанием. Певица призналась, что чувствовала глубокое эмоциональное опустошение, но продолжает двигаться вперёд, несмотря на личные трудности.

Дарья Блинова
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