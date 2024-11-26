Студия РИА «ФедералПресс» работает на форуме «Россия – Казахстан» в Уфе

В Уфе 26-27 ноября проходит XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который собрал в одной месте представителей власти, бизнеса и экспертов двух стран. Также участие примут главы государств. Главной темой обсуждения станут торгово-экономические связи двух стран.

Ожидается, что участие в форуме примут более трёх тысяч человек, делегации прибудут из 30 регионов России. В рамках события запланированы тематические панельные сессии, выставка достижений, гастрономический фестиваль, показ мод и другое. Одной из площадок, где выступают спикеры, оказалась открытая студия РИА «ФедералПресс». На территории Дворца трудятся фотографы, корреспонденты и операторы информационного агентства.