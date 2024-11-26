Студия РИА «ФедералПресс» работает на форуме «Россия – Казахстан» в Уфе
В Уфе 26-27 ноября проходит XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который собрал в одной месте представителей власти, бизнеса и экспертов двух стран. Также участие примут главы государств. Главной темой обсуждения станут торгово-экономические связи двух стран.
Ожидается, что участие в форуме примут более трёх тысяч человек, делегации прибудут из 30 регионов России. В рамках события запланированы тематические панельные сессии, выставка достижений, гастрономический фестиваль, показ мод и другое. Одной из площадок, где выступают спикеры, оказалась открытая студия РИА «ФедералПресс». На территории Дворца трудятся фотографы, корреспонденты и операторы информационного агентства.
Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров в рамках форума рассказал об особых отношениях республики с соседним государством. По его словам, достигнуты серьёзные договорённости в области развития процесса глубокой промышленной кооперации, а также налажена связь по обмену оборудованием. Ведётся работа по привлечению иностранных инвесторов, а также налаживанию авиасообщения между республикой и Казахстаном.