Радий Хабиров рассказал об особых отношениях между Башкирией и Казахстаном

Глава Башкортостана Радий Хабиров в рамках форума «Россия – Казахстан» рассказал об особых отношениях республики с соседним государством. В частности, достигнуты серьёзные договорённости в области развития процесса глубокой промышленной кооперации, а также налажена связь по обмену оборудованием. Об этом пишет РИА «ФедералПресс».

Кроме того, в Башкортостане создано широкое инфраструктурное меню для привлечения иностранных инвесторов. Это преференциальные территории, особая экономическая зона и целый ряд мер, включая налоговый режим. Всё работает так, «чтобы можно было инвестировать безопасно и выгодно», подчеркнул Хабиров.