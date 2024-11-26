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26 ноября, 13:56

Радий Хабиров рассказал об особых отношениях между Башкирией и Казахстаном

Радий Хабиров. © kremlin.ru

Радий Хабиров. © kremlin.ru

Глава Башкортостана Радий Хабиров в рамках форума «Россия – Казахстан» рассказал об особых отношениях республики с соседним государством. В частности, достигнуты серьёзные договорённости в области развития процесса глубокой промышленной кооперации, а также налажена связь по обмену оборудованием. Об этом пишет РИА «ФедералПресс».

Кроме того, в Башкортостане создано широкое инфраструктурное меню для привлечения иностранных инвесторов. Это преференциальные территории, особая экономическая зона и целый ряд мер, включая налоговый режим. Всё работает так, «чтобы можно было инвестировать безопасно и выгодно», подчеркнул Хабиров.

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По словам главы региона, особую роль в отношениях с Казахстаном играет налаживание авиасообщения и туризма. В настоящее время из Уфы доступны перелёты в Алма-Ату и Астану. Башкирия в свою очередь может быть привлекательна для казахских туристов, например, в вопросах медицины.

Ранее сообщалось, что Казахстан получит от России приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнёра, несмотря на то, что до этого республика не хотела становиться полноценным членом объединения. Также известно, что президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27 ноября. Предстоящий приезд главы Кремля имеет большое значение для продвижения многопланового партнёрства.

Алёна Зиновьева
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