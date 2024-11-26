Хирург Давыдов: В России стало больше пациентов с ожирением

В России за первые девять месяцев 2024 года число пациентов с диагнозом «ожирение» увеличилось на 3%. Об этом заявил бариатрический хирург и кандидат медицинский наук Владислав Давыдов.

По его словам, женщины страдают ожирением в два раза чаще мужчин — 68% против 32%. А наибольшая доля пациентов с ожирением приходится на возраст от 25 до 44 лет, что составляет почти половину всех случаев.

Хирург считает, что ожирение — это серьёзный фактор риска для здоровья. Дело в том, что повышенный вес связывают с нарушением обмена веществ. А это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, патологиям позвоночника и суставов, сахарному диабету и даже раку. Давыдов отметил, что наиболее распространёнными сопутствующими заболеваниями у пациентов с ожирением являются патологии органов пищеварения (18%) и эндокринной системы (17%).

Лечение ожирения заключается в изменении образа жизни и коррекции питания. Первым шагом для пациентов должно стать обращение к эндокринологу или терапевту для диагностики и составления плана лечения. В случаях, когда индекс массы тела больше 35, консервативные методы вряд ли будут эффективны. Тогда на помощь приходят бариатрические операции.

«Большинство обращающихся в наш Центр уже испробовали все способы борьбы с лишним весом. Когда я уточняю, делалось ли это под наблюдением врача, примерно в 50% случаев выясняется, что нет… через некоторое время с высокой долей вероятности они приходят к нам в состоянии, которое ставит их в очередь на операцию», — объясняет хирург в беседе с «Газетой.ru».

По словам Давыдова, около 10% пациентовс ожирением решаются на бариатрические операции — коррекцию объёма желудка или скорости прохождения по нему пищи. Они значительно помогают снизить вес. Операции проводятся лапароскопически: требуется всего несколько проколов. После процедуры пациенты проводят в клинике 2–3 дня, а реабилитация занимает около месяца.